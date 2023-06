Italia-Uzbekistan, partenariato strategico dalla difesa alla scienza

Italia e Uzbekistan stabiliscono "relazioni di partenariato strategico al fine di approfondire e ampliare la cooperazione tra i due Paesi e le relative società civili, sia in forma bilaterale che multilaterale".

Lo afferma la dichiarazione congiunta dopo l'incontro fra il premier Giorgia Meloni e Shavkat Mirziyoyev, il primo presidente uzbeko in visita ufficiale in Italia dopo oltre vent'anni. L'accordo prevede una cooperazione rafforzata dell'interazione politica, in materia di difesa, sicurezza e in ambito legale, nella cooperazione economica e commerciale, oltre che su cultura, scienza, educazione e turismo.