Italia, rimpatri forzati in calo: 2.636 nel 2021, erano 6.531 nel 2019

I provvedimenti di allontanamento disposti dal primo gennaio al 26 settembre 2021 sono stati in Italia 17.585, per un totale di 2.636 rimpatriati. Un numero in forte calo rispetto agli ultimi anni, secondo i dati forniti dalla prima divisione del servizio immigrazione, Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere, ministero dell'Interno. Nel 2018 i rimpatriati erano stati 6.398, nel 2019 6.531 e nel 2020 3.351.