Italia: "Inaccettabili restrizioni diritti delle donne afghane"

Le crescenti restrizioni dei diritti fondamentali di donne e ragazze in Afghanistan sotto i talebani sono "inaccettabili". Lo ha ricordato a Ginevra il Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, Vincenzo Grassi, intervenuto nell'ambito del Dialogo interattivo sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan. "La comunità internazionale e questo Consiglio devono continuare a occuparsi della situazione dei diritti umani in Afghanistan, che sta ulteriormente peggiorando, con particolare riguardo alla discriminazione e alla violenza di genere contro donne e ragazze", ha ribadito l'ambasciatore Grassi.