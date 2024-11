Cop29, Ong: Italia 43esima al mondo per performance ambientale

L'Italia è 43esima fra i Paesi del mondo per perfomance climatica. Lo rende noto la classifica stilata ogni anno da Germanwatch, Climate Action Network e NewClimate Institute (per l'Italia ha collaborato Legambiente) e presentata a Baku alla Cop29. Il nostro Paese era già crollato in classifica lo scorso anno, scendendo al 44esimo posto e perdendo 15 posizioni. Quest'anno pesa il rallentamento della riduzione delle emissioni climalteranti (38esimo posto della specifica classifica) e una politica climatica nazionale (55esimo posto) giudicata "fortemente inadeguata" a fronteggiare l'emergenza climatica, con un Pniec "poco ambizioso".