Istria, lasciata in auto sotto il sole: morta bimba di 4 anni

Era stata lasciata in auto sotto il sole e solo dopo un paio di ore il padre se ne era ricordato. Apparsa subito in gravissime condizioni, era stata trasportata in ospedale dove, a distanza di alcuni giorni, la bambina, di quattro anni, è morta . E' accaduto a Rovigno, sulla costa occidentale della penisola istriana, in Croazia. Il padre, un 33enne, è stato denunciato.

Secondo quanto emerso, l'uomo si trovava da solo in casa con la figlia quando è stato richiamato per un'urgenza al lavoro. Si era quindi portato con sé la bambina e, pensando di potersela sbrigare in pochi minuti, la aveva lasciata in auto. Il 33enne sarebbe però stato impegnato molto più a lungo, forse dimenticandosi della figlia lasciata in auto.



Le condizioni della piccola sono da subito apparse gravissime e per giorni è rimasta attaccata al respiratore artificiale nella clinica di Fiume dove era stata trasportata. Martedì il tragico epilogo.