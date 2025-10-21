Istanbul, due condanne a 24 anni per l'uccisione del figlio dello chef Minguzzi

Minguzzi è morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva, dopo essere stato accoltellato da un 15enne mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy. Altri due imputati nel caso sono stati assolti, mentre i due condannati sono il 15enne che ha accoltellato Minguzzi e un altro 15enne che ha infierito con dei calci sul corpo del ragazzo una volta che si era accasciato a terra dopo avere subito l'accoltellamento. Gli imputati erano stati arrestati il giorno dell'assalto.