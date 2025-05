Istanbul, associazione avvocati: 400 fermi alla marcia del Primo maggio

A Istanbul oltre 400 persone sono state fermate per aver tentato di marciare verso la centrale piazza Taksim in occasione del Primo maggio: in quell'area sono infatti vietate dal 2013 le manifestazioni di massa. A denunciarlo è stata l'associazione degli avvocati Chd. I manifestanti sono stati fermati nel quartiere di Sisli dove lavoratori, studenti e attivisti si erano radunati con l'intenzione di celebrare il Primo maggio marciando verso Taksim, mentre tutte le strade del centro che portano alla piazza sono chiuse e presidiate dalla polizia.