Israele, si aggrava bilancio incidente monte Meron: almeno 44 morti

E' salito ad almeno 44 morti e oltre 60 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa sul monte Meron, in Galilea. Secondo i media israeliani, alcune persone sono scivolate dai gradini delle tribune trascinando con sé altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui decine di persone sono rimaste schiacciate.