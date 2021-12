Israele rinvia costruzione di 9mila case a Gerusalemme est

ansa

Israele ha rinviato il controverso piano per la costruzione di circa 9mila case sui terreni del vecchio aeroporto di Atarot a Gerusalemme est, che si trova oltre le linee pre armistiziali del 1967. Il piano, che prevedeva case prevalentemente per la popolazione ebrea ortodossa, era stato criticato dalla comunità internazionale. La decisione è stata presa ufficialmente per la necessità di indagare sull'impatto ambientale del progetto.