Israele, il parroco don Ferdinando Capovilla bloccato in aeroporto a Tel Aviv e poi espulso

Il sacerdote veneziano era diretto a Gerusalemme per un pellegrinaggio: gli è stato vietato l'ingresso nel paese "per motivi di pubblica sicurezza"
Don Ferdinando Capovilla, sacerdote veneziano componente di un gruppo di pellegrini di Pax Christi, è stato rilasciato dalle autorità israeliane dopo essere stato bloccato all'aeroporto di Tel Aviv per 7 ore. Il "diniego di ingresso" è stato motivato da pericoli per "la pubblica sicurezza o in considerazione dell'ordine pubblico". Il parroco italiano, che si stava recando a Gerusalemme per un pellegrinaggio, è stato costretto a lasciare lo Stato ebraico ed è stato imbarcato su un volo diretto in Grecia.
Al sacerdote, da sempre impegnato in iniziative per la pace e che ha anche scritto un libro su Gaza, sono stati riconsegnati valigia e cellulare. Don Capovilla fa anche sapere di stare bene, tramite i suoi compagni di viaggio tra cui il presidente di Pax Christi, mons. Giovanni Ricchiuti, che hanno potuto invece continuare il viaggio verso Gerusalemme per compiere un pellegrinaggio.
"Sono libero! Mi hanno fatto uscire ora. Restituito cellulare e valigia. Tutto bene. Aspetto che se ne vadano le ultime mie due guardie per scrivervi queste righe. Volo per la Grecia stanotte". Lo ha scritto sui propri profili social don Capovilla. "Basta una riga - prosegue il post di Capovilla - per dire che sto bene, mentre le altre vanno usate per chiedere sanzioni allo Stato che tra i suoi 'errori' bombarda moschee e chiese mentre i suoi orrori si continua a fingere che siano solo esagerazioni. Non autorizzo nessun giornalista a intervistarmi sulle mie sette ore di detenzione se non scrivono del popolo che da settant'anni è prigioniero sulla sua terra", conclude il post.
