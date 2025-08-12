Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale Il conflitto in Medioriente
Costretto a lasciare il Paese

Israele, il parroco don Ferdinando Capovilla bloccato in aeroporto a Tel Aviv e poi espulso

Il sacerdote veneziano era diretto a Gerusalemme per un pellegrinaggio: gli è stato vietato l'ingresso nel paese "per motivi di pubblica sicurezza"

12 Ago 2025 - 09:54
© Instagram

© Instagram

Don Ferdinando Capovilla, sacerdote veneziano componente di un gruppo di pellegrini di Pax Christi, è stato rilasciato dalle autorità israeliane dopo essere stato bloccato all'aeroporto di Tel Aviv per 7 ore. Il "diniego di ingresso" è stato motivato da pericoli per "la pubblica sicurezza o in considerazione dell'ordine pubblico". Il parroco italiano, che si stava recando a Gerusalemme per un pellegrinaggio, è stato costretto a lasciare lo Stato ebraico ed è stato imbarcato su un volo diretto in Grecia. 

Leggi anche

Chi era Suleiman Obeid, il Pelé palestinese ucciso a Gaza

Tensione al "Grande Fratello" israeliano, attivisti pro-pal irrompono in diretta: "La guerra a Gaza deve finire"

Impegnato in iniziative per la pace

 Al sacerdote, da sempre impegnato in iniziative per la pace e che ha anche scritto un libro su Gaza, sono stati riconsegnati valigia e cellulare. Don Capovilla fa anche sapere di stare bene, tramite i suoi compagni di viaggio tra cui il presidente di Pax Christi, mons. Giovanni Ricchiuti, che hanno potuto invece continuare il viaggio verso Gerusalemme per compiere un pellegrinaggio. 

Il post sui social

 "Sono libero! Mi hanno fatto uscire ora. Restituito cellulare e valigia. Tutto bene. Aspetto che se ne vadano le ultime mie due guardie per scrivervi queste righe. Volo per la Grecia stanotte". Lo ha scritto sui propri profili social don Capovilla. "Basta una riga - prosegue il post di Capovilla - per dire che sto bene, mentre le altre vanno usate per chiedere sanzioni allo Stato che tra i suoi 'errori' bombarda moschee e chiese mentre i suoi orrori si continua a fingere che siano solo esagerazioni. Non autorizzo nessun giornalista a intervistarmi sulle mie sette ore di detenzione se non scrivono del popolo che da settant'anni è prigioniero sulla sua terra", conclude il post. 

Visualizza il post su Instagram
 

Ti potrebbe interessare

israele
tel aviv
gaza
israele guerra hamas

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema