Israele-Palestina, nuovo incontro tra ministro Gantz e presidente Abu Mazen

Ansa

Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen. Si tratta del secondo incontro in pochi mesi: mentre la prima volta il faccia a faccia si è svolto a Ramallah in Cisgiordania, in questa occasione si è tenuto a casa di Gantz in Israele. Al centro del colloquio, ha fatto sapere il ministero, temi legati alla sicurezza e ad altre questioni.