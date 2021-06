Israele, Netanyahu: "Rovescerò molto rapidamente un nuovo governo"

-afp

Inveendo contro l'emergente coalizione di partiti (Lapid-Bennett) in Israele che cerca di sostituirlo come primo ministro, Benjamin Netanyahu ha dichiarato che lavorerà per abbatterla dal momento in cui sarà formata. "Ci opporremo fermamente alla formazione di questo pericoloso governo fraudolento e perdente, e se Dio non voglia che sarà formato, lo rovesceremo molto rapidamente", ha detto il leader del Likud, da 12 anni al potere.