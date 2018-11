Israele, Netanyahu responsabile della Difesa: "Momento complesso"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver assunto la responsabilità del ministero della Difesa, dopo le dimissioni del ministro Avigdor Lieberman perché contrario a una tregua con Hamas. "Siamo in un periodo molto complesso per quanto riguarda la sicurezza, in cui non si abbattono i governi e non si gioca alla politica", ha affermato. Netanyahu si è poi augurato che "i partner di governo non rovescino l'esecutivo".