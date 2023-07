Israele, il premier Netanyahu ricoverato in Pronto soccorso a Tel Aviv

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale di Tel Hashomer, a Tel Aviv, dopo essersi sentito male.

Lo riferisce il quotidiano The Jerusalem Post, citando media locali, secondo i quali il premier si trova attualmente in ospedale per accertamenti. Non si conoscono altre informazioni sullo stato di salute di Netanyahu.