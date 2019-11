Israele, Netanyahu è incriminato per corruzione

Il Procuratore generale Avichai Mandelblit avrebbe deciso di incriminare per corruzione il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una delle tre inchieste a suo carico. Sarebbero invece confermate le accuse di frode e abuso di ufficio. Il Likud, il partito del Netanyahu, ha chiesto ai sostenitori di raggiungere la residenza ufficiale a Gerusalemme per dimostrare il proprio sostegno al premier.