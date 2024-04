Israele, il ministro degli Esteri Katz: fermiamo l'Iran e i suoi missili | E posta immagini del Colosseo e della Torre Eiffel come possibili bersagli

"Il recente attacco dell' Iran a Israele - scrive Katz - è solo un'anteprima di ciò che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato".

Su X, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, nel giorno del "Natale di Roma", ricorda al mondo, e alla Capitale, attraverso un'immagine non proprio benaugurante, cosa potrebbe capitare se l'Occidente dovesse sottovalutare ancora le minacce dell'Iran, non prendendo le dovute contromosse, e schierandosi apertamente al fianco di Tel Aviv.

Tgcom24

"Il mondo deve designare l'IRGC (il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) come organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi", si legge ancora, mentre una foto del Colosseo, ipotetico bersaglio di Teheran, fa da cornice alla frase: "Missili iraniani in arrivo in una città vicino a te. Fermiamo l'Iran prima che sia troppo tardi".

Più tardi, il ministro "raddoppia", pubblicando un video che mostra la Torre Eiffel di Parigi come altro ipotetico bersaglio, accompagnato dalla frase: "La rivoluzione iraniana: in arrivo in una città vicino a te. Fermiamo l'Iran prima che sia troppo tardi".