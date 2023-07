Israele, prima approvazione legge su giudici e governo: attese proteste

In Israele il Parlamento ha approvato a maggioranza, 64 voti contro 56, la proposta che impedisce ai giudici di esprimersi sulle decisioni prese da governo e funzionari eletti.

Anche se il progetto non è ancora realtà, sono attese proteste in tutto il Paese. Adesso il disegno di legge dovrà ripassare dalla commissione costituzione, legge e giustizia della Knesset prima di tornare in plenaria per la seconda e terza votazione. Il governo vuole arrivare al traguardo prima della pausa estiva.