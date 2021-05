Israele, l'ira di Netanyahu: "Bennett imbroglia gli elettori, è una truffa"

-afp

"Bennett vi imbroglia, è la truffa del secolo". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu attaccando il leader di Yamina per la scelta di appoggiare Yair Lapid. "Aveva detto in campagna elettorale che non lo avrebbe fatto, di essere un uomo di destra, attaccato ai suoi valori". Netanyahu ha accusato Bennett di aver fatto "molte giravolte", poi ha aggiunto: "Gli interessa solo fare il premier, è scandaloso che con 6 seggi possa farlo".