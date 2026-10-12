Israele, Herzog lavora a un governo di unità nazionale con Netanyahu ed Eisenkot

Il presidente israeliano Isaac Herzog starebbe lavorando a un'intesa tra il Likud di Benyamin Netanyahu e il partito Yashar! di Gadi Eisenkot per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 27 ottobre. A riferirlo è il sito israeliano Ynet, che cita informazioni raccolte presso alcuni membri del Parlamento. L'iniziativa sarebbe pensata per affrontare un eventuale risultato elettorale senza una maggioranza chiara. Il progetto attribuito a Herzog punterebbe a riunire in una stessa coalizione le due principali forze politiche, oggi guidate rispettivamente dal primo ministro Netanyahu e da Eisenkot. Al momento si tratta di un'ipotesi riportata da Ynet, non di un accordo annunciato dai partiti.