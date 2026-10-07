Il mistero dei 4 georgiani fermati con passaporti falsi verso Tel Aviv

Quattro georgiani, un uomo e una donna sulla quarantina, un'altra donna, un minorenne. Sarebbero arrivati insieme a Bologna da Istanbul il 4 ottobre, poi il giorno dopo si sono divisi: i primi due hanno tentato di imbarcarsi dall'aeroporto emiliano per Tel Aviv. I secondi sono volati su Catania e da lì, anche loro, hanno tentato di salire a bordo di un volo per la città israeliana. Tutti e quattro sono stati però bloccati, perché scoperti all'imbarco con passaporti israeliani falsi, a poche ore di distanza.