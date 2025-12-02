Logo Tgcom24
Netanyahu sente Trump: "Colloqui su tregua e disarmo Hamas"

Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf. Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader"

di Redazione online
02 Dic 2025 - 00:06

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel colloquio, i due leader hanno sottolineato l'importanza e l'impegno a disarmare Hamas e a smilitarizzare la Striscia di Gaza, oltre a discutere l'ampliamento degli accordi di pace. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro, aggiungendo che Trump ha invitato Netanyahu a un incontro alla Casa Bianca nel prossimo futuro. Quattro attivisti internazionali, tre dei quali italiani, sono rimasti feriti in un attacco condotto da coloni israeliani alla comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il quarto attivista sarebbe di nazionalità canadese. 

