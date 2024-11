Israele, terremoto nel governo: Netanyahu sostituisce Gallant con Katz alla Difesa | Scontri tra polizia e manifestanti vicino alla casa del premier

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 397. Terremoto ai vertici di Israele. A sorpresa, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato la rimozione del ministro della Difesa, Yoav Gallant: a rimpiazzarlo, il fedelissimo Israel Katz, che lascia la casella degli Esteri. Un cambio, ha motivato Netanyahu, dettato da "significative divergenze" sulla gestione del conflitto con Gaza, in un momento in cui il pressing delle diplomazie occidentali per il cessate il fuoco si fa sempre più intenso e l'Iran insiste con le sue minacce. Dopo la notizia del licenziamento di Gallant migliaia di dimostranti si sono radunati spontaneamente nei pressi della residenza privata di Netanyahu a Gerusalemme. Si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti. Lo Stato ebraico ha dichiarato di aver ucciso il capo dell'intelligence di Hezbollah per la Siria in un raid su Damasco.