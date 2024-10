Raid israeliano a nord di Gaza, palestinesi denunciano una nuova strage di civili: "Decine di vittime"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 387. Israele ha lanciato il proprio attacco contro l'Iran, che ha parlato di "danni limitati". L'esercito israeliano ha dichiarato di aver portato a termine "attacchi mirati", durati tre ore, a strutture di produzione di missili della Repubblica islamica, schiere di missili terra-aria e altre capacità aeree in diverse aree del Paese. Quattro i morti. Colpiti anche diversi siti militari in Siria. Secondo media arabi, l'Iran avrebbe informato Tel Aviv, attraverso un intermediario straniero, che non risponderà all'ondata di attacchi sul suo territorio. In caso di reazione, è l'ammonimento dell'esercito israeliano, "la pagheranno cara". Per la Casa Bianca, quella di Israele è una "autodifesa". Tajani: "Non si segnalano problemi agli italiani in Iran". Raid a nord di Gaza, palestinesi denunciano una strage di civili: "Almeno 35 morti".