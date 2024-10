La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 386. Israele ha lanciato il proprio attacco contro l'Iran. Dopo l'annuncio della Cnn di esplosioni a Teheran, Karaj e nel Sud del Paese, è arrivata la confermata da parte dell'Idf che ha parlato di "attacchi mirati su obiettivi militari". Gli Usa hanno precisato di non essere coinvolti nell'operazione. Il "Wall Street Journal", ripreso da "Haaretz", Israele nei giorni scorsi ha offerto ai leader di Hamas un passaggio sicuro verso un altro Paese se avessero disarmato e liberato gli ostaggi da loro trattenuti. L'Onu: "Il nord di Gaza sta affrontando il momento più buio: crimini atroci sul territorio. Il governo israeliano rischia si vuotare l'area di tutti i palestinesi". L'Unifil denuncia: "Ancora spari da parte dell'esercito israeliano sulle nostre postazioni". Il capo del Mossad David Barnea parteciperà domenica a un vertice in Qatar insieme al capo della Cia, al direttore dell'intelligence egiziana e al primo ministro del Qatar, nel tentativo di riprendere i negoziati per un accordo sulla liberazione degli ostaggi israeliani e la tregua a Gaza.