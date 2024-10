Libano, raid israeliano su emittente tv vicina a Hezbollah: un morto e diversi feriti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 384. L'Idf ha effettuato un raid aereo su un ufficio appartenente alla stazione televisiva Al-Mayadeen, politicamente alleata con Hezbollah e con sede a Beirut, uccidendo una persona e facendo diversi feriti. L'Oms annuncia che la vaccinazione antipolio a Gaza è stata sospesa a causa di "intensi bombardamenti" nella Striscia. Secondo quanto riporta Wafa, gli aerei israeliani continuano a sparare intensamente sul campo di Jabalia, nel nord di Gaza. Papa Francesco in udienza generale: "Non dimentichiamo la Palestina che sta soffrendo attacchi inumani". Secondo il Financial Times, l'esercito di Tel Aviv avrebbe utilizzato munizioni al fosforo bianco vicino alle basi dell'Unifil, intossicando almeno 15 caschi blu. Israele conferma di aver ucciso Hachem Salfieddine, presunto successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah.