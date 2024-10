Israele: ucciso il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah | Gaza, Sos dall'Unrwa: "Niente più cibo, acqua e medicine"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 383. Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha lanciato su X un "Sos" per il suo staff nel nord della Striscia di Gaza. Il personale dell'agenzia dell'Onu "non riesce a trovare cibo, acqua o assistenza medica". Hezbollah ha rivendica il fallito attentato contro la casa di Netanyahu. Gli Stati Uniti lavorano a una proposta di pace duratura per il Libano che prevede l'allontanamento di Hezbollah dal confine con Israele e un rafforzamento di Unifil. E intanto Israele conferma di aver ucciso Hachem Salfieddine, presunto successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah.