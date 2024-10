La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 382. Antonio Tajani ha incontrato a Gerusalemme Benjamin Netanyahu. Fonti della Farnesina hanno spiegato che il vicepremier e ministro degli Esteri ha ricevuto rassicurazione dal primo ministro israeliano sulle modalità operative dell'esercito israeliano nel sud del Libano attorno alle installazioni di Unifil. Tajani ha invitato al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano. "Sono qui per la pace, insistiamo sulla necessità dei due Stati", aveva detto appena atterrato a Tel Aviv. Intanto, l'Onu ha condannato i "danni considerevoli" causati alle installazioni civili dagli attacchi israeliani. In mattinata un nuovo lancio di 25 razzi proveniente dal Libano ha colpito il nord di Israele: non sono stati segnalati feriti. Il ministero della Salute libanese ha annunciato in una nota che quattro soccorritori sono morti e altri cinque sono rimasti feriti nei raid israeliani delle ultime 24 ore. Sul fronte Gaza, fonti della brigate Al Qassam hanno affermato ad Al Jazeera che un ostaggio israeliano nel nord della Striscia è stato recentemente ucciso "in circostanze misteriose" in una delle zone di combattimento. Ma un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato di non avere alcuna informazione o indicazioni sulla presunta morte di una donna tenuta in ostaggio a Gaza.