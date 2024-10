Israele bombarda Beirut per distruggere i depositi finanziari di Hezbollah | Colpito anche l'aeroporto: almeno 11 raid

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 381. Pesanti bombardamenti su Beirut: l'Idf vuole distruggere i depositi finanziari di Hezbollah. Antonio Tajani oggi in Israele: "Sarò molto chiaro, attacco a Unifil viola il diritto". Il ministro israeliano Gallant esulta: "Hezbollah sta crollando, sono terrorizzati". Secondo l'Onu "l'incubo a Gaza si sta intensificando. E Unifil accusa l'Idf di aver deliberatamente distrutto una torre di osservazione. Scene orribili si stanno svolgendo nella Striscia settentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento". Intanto un nuovo lancio di razzi proveniente dal Libano ha colpito il nord di Israele: è stato attivato il sistema Iron Dome. Alcuni razzi sono caduti sul suolo israeliano, provocando incendi nelle zone colpite. Nuove esplosioni intanto a Beirut, dove l'esercito israeliano ha detto di aver colpito una sede di intelligence di Hezbollah. L'esercito libanese riporta che tre soldati sono morti per raid israeliani nel sud del Paese. Nel braccio di ferro con Hamas, secondo fonti vicine all'esecutivo israeliano, ci sarebbe l'ipotesi di utilizzare il corpo di Yahya Sinwar, conservato in una località segreta, come "merce di scambio" per il rilascio degli ostaggi.