Drone contro casa di Netanyahu: "Iran e suoi alleati volevano uccidermi, la pagheranno" | Media palestinesi: "Decine di morti in un raid israeliano"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 380. Un drone è stato lanciato dal Libano contro l'abitazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha confermato il portavoce del premier, precisando che Netanyahu e la moglie non erano in casa. Il premier israeliano ha accusato l'Iran: "La pagheranno". Per il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, l'uccisione da parte dell'esercito israeliano di Yahya Sinwar "non fermerà Hamas, la sua perdita è certamente dolorosa, ma il fronte della resistenza contro Israele non si fermerà". I media palestinesi denunciano una strage a nord di Gaza.