Medioriente, Giorgia Meloni in visita in Libano | Hamas: "La morte ci Sinwar non cancellerà il nostro movimento"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 379. Il giorno dopo l'uccisione da parte dell'esercito israeliano di Yahya Sinwar, capo di Hamas, nonché mente dell'attacco contro Israele del 7 ottobre, Giorgia Meloni ha fatto tappa prima in Giordania, dove ha incontrato il re Abdullah, poi in Libano. "Sono qui per portare la vicinanza, l'attenzione, la solidarietà e la gratitudine dell'Italia" per il lavoro dei militari di stanza nel Paese, ha detto. Intanto Hamas, che ha confermato in un videomessaggio la morte di Sinwar, rilancia: "La sua uccisione non cancellerà il nostro movimento, ne usciremo rafforzati".