Il governo di Israele conferma: "Sinwar è stato ucciso" | Netanyahu: "È l'inizio della fine della guerra a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 378. Il governo israeliano ma anche fonti di Hamas hanno confermato l'uccisione di, Yahya Sinwar. Il capo di Hamas, nonché mente dell'attacco contro Israele del 7 ottobre, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco tra l'esercito Idf e i miliziani palestinesi a Rafah. L'identità del corpo è stata confermata sulla base dell'esame dell'arcata dentale. L'esercito israeliano ha diffuso un video, realizzato grazie a un drone, che riprenderebbe Sinwar nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso. Netanyahu: "La sua morte è l'inizio della fine della guerra a Gaza. Questa guerra può finire domani. Può finire se Hamas depone le armi e restituisce i nostri ostaggi". Intanto il gruppo Hezbollah in Libano ha dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro Israele, affermando di aver utilizzato missili a guida di precisione per colpire le truppe.