Gaza, Onu: "Quello che sta accadendo inaccettabile" | Hamas: "Ai negoziati non porremo nuove richieste"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 343. In merito alle trattative per il cessate il fuoco, Hamas ha confermato che "non presenterà nuove richieste e non rifiuterà alcuna nuova condizione sull'accordo da parte di nessuna delle parti". L'esercito israeliano dichiara di aver colpito militanti di Hamas in una scuola el campo profughi di Nuseirat, a Gaza. Secondo Tel Aviv, la struttura veniva utilizzata per pianificare e coordinare attacchi terroristici contro l'esercito israeliano. Fonti palestinesi sostengono che nell'attacco ci sono state molte vittime civili. L'Unrwa: "Sei membri del nostro staff sono rimasti uccisi". Il segretario dell'Onu, Antonio Guterres: "Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile".