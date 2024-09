Ospedale palestinese: "Uccisa un'attivista Usa in Cisgiordania" | Media: "Attacco di Israele a Rafah, almeno sei vittime"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 337. Un'attivista americana è stata uccisa "con un colpo di pistola alla testa", in Cisgiordania. Lo riporta il direttore dell'ospedale Rafidia di Nablus. Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo israeliano sulla città di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Dopo che i media palestinesi hanno riferito che le forze israeliane si sono ritirate da Jenin, in Cisgiordania, il portavoce dell'Idf ha dichiarato che "le truppe continueranno l'operazione fino al raggiungimento degli obiettivi". Aggiungendo che negli ultimi dieci giorni nella zona sono stati uccisi 14 terroristi. Secondo i media israeliani Sinwar voleva usare il Corridoio Filadelfia, tra Gaza e l'Egitto, per fuggire in Iran portando con sé ostaggi israeliani.