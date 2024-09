Gaza, media Israele: "Sinwar voleva fuggire in Iran con i rapiti via Egitto" | Netanyahu convoca una riunione per la vendetta dopo i 6 ostaggi uccisi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 336. Alti funzionari Usa riferiscono che durante i colloqui in Qatar della scorsa settimana Hamas ha chiesto il rilascio di un più alto numero di detenuti palestinesi all'ergastolo in cambio delle cinque soldatesse-osservatrici 20enni prigioniere a Gaza. "Inizialmente Israele avrebbe dovuto liberare 150 ergastolani, ma Hamas ha presentato una richiesta con un numero più alto". Secondo i media israeliani Sinwar voleva usare il Corridoio Filadelfia, tra Gaza e l'Egitto, per fuggire in Iran portando con sé ostaggi israeliani. E intanto Netanyahu convoca una riunione per discutere della vendetta di Israele dopo l'uccisione degli ostaggi.