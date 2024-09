M.O., media: "Israele e Anp temono un grande attacco in Cisgiordania" | Usa accusano di terrorismo Sinwar e altri leader di Hamas

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 333. Israele e l'Autorità nazionale palestinese temerebbero un attacco simile a quello del 7 ottobre in Cisgiordania. Lo riferisce una fonte della sicurezza israeliana a Sky news Arabia. Intanto, migliaia di manifestanti hanno bloccato diverse strade a Tel Aviv, in occasione dello sciopero generale indetto dopo il ritrovamento a Gaza di sei giovani ostaggi (ecco chi erano) uccisi in un tunnel. Le autopsie hanno rivelato che sono stati giustiziati. I dimostranti hanno chiesto al governo di fare l'accordo per il rilascio dei rapiti che sono ancora in vita. E Hamas rincara: ostaggi nelle bare se Israele continua attacchi. Il premier Netanyahu ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime, assicurando che Hamas "pagherà un caro prezzo", ma deve incassare le dure critiche del presidente americano Biden, che lo rimprovera apertamente di non volere la pace. Gli Usa: "È tempo di finalizzare l'accordo su Gaza" e accusano di terrorismo Sinwar e altri leader di Hamas.