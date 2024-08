Negoziato per Gaza, si riparte a Il Cairo ma c'è pessimismo: Biden ha sentito Netanyahu | "Sinwar vuole garanzie per la vita se c'è intesa"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 321. Dopo Doha, i negoziati riprendono da Il Cairo ma l'accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco, riferiscono media americani, è sull'orlo del fallimento. Proprio sulle trattative, c'è stato un colloquio di Biden con Netanyahu, a cui ha partecipato anche Kamala Harris. Nel corso della telefonato il presidente americano ha messo in evidenza "l'urgenza" di chiudere l'accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Un alto funzionario egiziano ha riferito agli omologhi statunitensi che, se ci sarà un accordo, il capo di Hamas Yahya Sinwar pretende che "la sua sicurezza dovrà essere garantita".