Gaza, Blinken: "Netanyahu sostiene la proposta Usa, ora tocca ad Hamas" | Gallant: "L'operazione nella Striscia deve continuare"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 319. "Il premier Netanyahu ha cambiato la sua posizione e raggiungerà un accordo a causa del pericolo per la sicurezza del Paese". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken nel suo incontro con i parenti degli ostaggi. "Netanyahu mi ha confermato che Israele accetta la proposta americana. La sostiene. Ora spetta ad Hamas fare lo stesso". Di diverso avviso invece, il ministro Gallant che ha detto a Blinken che "l'operazione a Gaza deve continuare". Intanto un funzionario coinvolto nei negoziati per la liberazione degli ostaggi e la tregua a Gaza ha affermato, a condizione di anonimato, che "queste sono ore molto critiche. La questione del 'corridoio Filadelfia' è ancora aperta". Lo riporta Ynet. Secondo la fonte, "Israele è pronto a schierare le forze, ma egiziani e Hamas insistono per un ritiro totale. Netanyahu non è pronto ad arrendersi".