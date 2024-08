Gaza, Hamas respinge la proposta di Doha: no a nuove condizioni di Netanyahu

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 318. Hamas respinge la proposta Doha accusando Netanyahu di aver posto nuove condizioni. L'esercito israeliano dice di aver attaccato siti di Hezbollah nel Libano meridionale in risposta ai venti razzi lanciati dai miliziani sciiti verso la cittadina di Kiryat Shmona. Intanto, tre militari Unifil sono rimasti leggermente feriti in un'esplosione nel Libano meridionale, pare per "un attacco di Hezbollah", e sono poi rientrati alla base. Precisando che non ci sono italiani coinvolti, il portavoce ha ricordato "a tutte le parti la loro responsabilità di evitare danni ai peacekeeper e ai civili". Intanto, nella notte un altro raid israeliano su Gaza uccide 19 persone, tra cui una donna e i suoi sei figli. Raid israeliano in Cisgiordania, l'Idf: uccisi due terroristi. Nella Striscia, intanto, è scattato un nuovo allarme sanitario, con il primo caso di poliomielite in 25 anni.