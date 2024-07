La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 281. A Gaza sono stati trovati almeno 60 cadaveri dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Intanto Erdogan lancia l'aut-aut: "Nessuna collaborazione Israele-Nato fino alla pace in Palestina". Il presidente Usa Joe Biden afferma che Israele e Hamas hanno approvato il piano della Casa Bianca per un cessate il fuoco e per riportare gli ostaggi a casa. Hezbollah: "Se ci sarà un accordo di cessate il fuoco a Gaza, anche il nostro fronte cesserà (le ostilità) senza alcuna negoziazione".