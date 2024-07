La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 280. Gli Usa sono "cautamente ottimisti" su un'intesa tra Israele e Hamas per una nuova tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Secondo il portavoce della sicurezza nazionale americano Kirby, le distanze tra le due parti possono essere superate: "Le cose stiano andando nella direzione giusta". Come riferisce il Washington Post, che cita una fonte all'interno dell'amministrazione Biden, Hamas ha accettato un piano di "governo provvisorio" nella Striscia come parte della seconda fase di un accordo che porrebbe fine alla guerra e il rilascio degli ostaggi. Hezbollah: "Se ci sarà un accordo di cessate il fuoco a Gaza, anche il nostro fronte cesserà (le ostilità) senza alcuna negoziazione".