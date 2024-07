La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 279. Le forze armate israeliane hanno lanciato volantini su Gaza City, intimando a tutti gli abitanti di andarsene. L'esercito di Tel Aviv ha detto che nella notte è stato compiuto un raid contro una sede Unrwa (Onu) usata dai terroristi. Palestinesi hanno denunciato invece la morte di almeno 29 persone in un raid su una scuola nel sud della Striscia di Gaza che era diventata un rifugio per sfollati. L'Idf ha affermato di aver aperto un'inchiesta. "L'obiettivo era un terrorista del movimento islamista palestinese che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre", ha reso noto l'esercito. Intanto, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato: "Se ci sarà un accordo di cessate il fuoco a Gaza, anche il nostro fronte cesserà (le ostilità) senza alcuna negoziazione".