Gaza, raid su scuola-rifugio a Khan Yunis: almeno 29 morti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 278. Almeno 29 persone sono morte in un raid su una scuola nel sud della Striscia di Gaza che era diventata un rifugio per palestinesi sfollati. Lo rendono noto fonti ospedaliere palestinesi. Intanto Hamas avrebbe definito come "inesatte" le fughe di notizie secondo cui accetterebbe di avviare negoziati sugli ostaggi senza un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Previsto oggi in Qatar un incontro tra il capo dello Shin Bet, il direttore del Mossad e quello della Cia. Dopo l'attacco a Nuseirat l'esercito israeliano ha chiesto ai palestinesi di diversi quartieri di Gaza City di evacuare l'area e di dirigersi verso la designata "zona umanitaria".