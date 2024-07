Israele colpisce una scuola "utilizzata da terroristi" | L'esercito chiede di evacuare diversi quartieri di Gaza City

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 277. L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito "terroristi" che utilizzavano "una scuola" a Nuseirat e ha chiesto ai palestinesi di diversi quartieri di Gaza City di evacuare l'area e di dirigersi verso la designata "zona umanitaria". Il quotidiano Haaretz ha invece rivelato che, nel caos iniziale dell'attacco del 7 ottobre, le truppe dello Stato ebraico hanno utilizzato il cosiddetto "Hannibal Protocol", una direttiva che prevede l'uso della forza per impedire il rapimento dei soldati, anche a costo della loro vita o quella degli ostaggi israeliani. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, afferma che l'esercito continuerà a combattere Hezbollah in Libano anche se sarà raggiunta una tregua nella Striscia.