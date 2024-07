Media: "Per Israele importanti progressi da Hamas su tregua" | Hezbollah: "Lanciati cento razzi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 272. Hezbollah: "Abbiamo lanciato cento razzi contro Israele". Secondo alcuni media, "per Israele ci sarebbero importanti progressi nella risposta di Hamas su un possibile cessate il fuoco". Il primo ministero dell'Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ribadito il "fermo sostegno" di Baghdad alla causa palestinese. Intanto la coordinatrice umanitaria dell'Onu per Gaza, Sigrid Kaag, ha detto al Consiglio di Sicurezza che 1,9 milioni di persone sono sfollate nel territorio. Dopo essere stato rilasciato, il direttore dell'ospedale al Shifa, a Gaza, ha detto che "molti prigionieri sono stati martirizzati nelle celle degli interrogatori" e "medici e infermieri israeliani picchiano e torturano i prigionieri palestinesi".