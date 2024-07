Onu: "Oltre 1,9 milioni di persone sfollate a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 271. La coordinatrice umanitaria dell'Onu per Gaza, Sigrid Kaag, ha detto al Consiglio di Sicurezza che 1,9 milioni di persone sono sfollate nel territorio. "Sono profondamente preoccupata per le notizie di nuovi ordini di evacuazione emessi nell'area di Khan Yunis," ha avvertito Kaag. Intanto, dopo essere stato rilasciato, il direttore dell'ospedale al Shifa, a Gaza, ha detto che "molti prigionieri sono stati martirizzati nelle celle degli interrogatori" e "medici e infermieri israeliani picchiano e torturano i prigionieri palestinesi e trattano i corpi dei detenuti come se fossero oggetti inanimati".