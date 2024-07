Gaza, il direttore dell'ospedale al Shifa: "Torture dai medici israeliani"

Una guerra in Libano potrebbe scoppiare lo stesso anche se nessuna delle parti la vuole. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dal palco della Brookings Institution. Lo riporta The Times of Israel. Secondo Blinken, Israele non vuole un conflitto ma "potrebbero essere pronti a impegnarsi in uno se necessario, dal loro punto di vista, per proteggere i loro interessi". Per il segretario di Stato anche Hezbollah non vuole guerra e lo stesso vale per il Libano, che sarebbe la prima vittima, e per l'Iran. "Da un lato, nessuno vuole davvero una guerra. Dall'altro, c'è uno slancio che potrebbe portare in quella direzione che siamo determinati ad arrestare", ha osservato Blinken.