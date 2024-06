La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 265. "Sosteniamo fermamente l'accordo del presidente Biden, che Israele ha accettato, e ora Hamas deve accettare, o subirne le conseguenze". Lo ha detto il ministro della Difesa, Yoav Gallant, prima di lasciare gli Usa dove è stato in visita di Stato. L'esercito israeliano: "Siamo vicini a una vittoria militare decisiva nella Striscia di Gaza e siamo preparati per una battaglia nel nord". Intanto Germania e Olanda hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare il Libano.