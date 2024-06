Israele, procuratore generale chiede di "reclutare immediatamente 3mila ortodossi" | Il Canada ai suoi cittadini: "Lasciare il Libano"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 264. La Corte Suprema israeliana ha stabilito che non ci siano più esenzioni per la leva militare degli ebrei ortodossi. Per questo il procuratore generale Gali Beharav-Miara ha ordinato al ministero della Difesa di reclutare immediatamente 3mila giovani religiosi nell'Idf "alla luce delle attuali esigenze dell'esercito". Il Canada invita i suoi cittadini a lasciare il Libano "finché possono", affermando che la situazione nel Paese sta diventando sempre più instabile e imprevedibile a causa del conflitto tra Israele ed Hezbollah, sostenuto dall'Iran. L'Unrwa intanto denuncia: "A Gaza dieci bambini al giorno perdono uno o entrambi gli arti".