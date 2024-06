M.O., Netanyahu: "Fase intensa combattimenti a Rafah è alla fine" | Usa: "Non rispondiamo al premier Israele su invio armi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 262. L'annuncio di Netanyahu: "La fase intensa dei combattimenti a Rafah è alla fine". Il leader di Hamas Yahya Sinwar sta prendendo tempo nei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi nella speranza che nel mentre scoppi una vera e propria guerra sul fronte libanese. Lo riferisce Haaretz in base a informazioni fornite da un funzionario coinvolto nei colloqui. Gli Usa, che confermano che se sarà guerra con Hezbollah "garantiremo pieno appoggio a Israele", chiariscono ancora una volta la questione armi a Israele. "Non continueremo a rispondere alle dichiarazioni politiche del primo ministro Netanyahu" sui ritardi nell'invio di armi da parte degli Stati Uniti. Intanto, come reso noto dalla Marina britannica, una nave mercantile è stata danneggiata dall'attacco di un drone nel Mar Rosso, vicino allo Yemen, ma non sono stati segnalati feriti. Nella giornata di sabato almeno 42 persone sono morte nei raid israeliani sul campo profughi di Shati e nel sobborgo di Tuffah, a Gaza City.