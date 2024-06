La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 260. Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha fatto sapere che la sede dell'organizzazione "a Gaza, circondata da centinaia di civili sfollati che vivono in tende, è stata danneggiata dai bombardamenti nelle vicinanze di Gaza". Si parla di 22 vittime e 45 feriti. Intanto cresce il timore di uno scontro totale imminente tra Stato ebraico e gli Hezbollah, dopo altri pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Guterres (Onu): "Non diventi un'altra Gaza". L'esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati "approvati e validati", accelerando "la prontezza delle forze sul terreno". La Mezzaluna Rossa ha reso noto che 18 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano su tende per profughi a Rafah, nel sud della Striscia. Si contano anche 35 feriti. L'Armenia si aggiunge alla lista di Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina. Secondo il Wall Street Journal, "solo 50 ostaggi sono ancora in vita, 66 sarebbero morti". Netanyahu avvisa: "Non lasceremo Gaza senza gli ostaggi". L'esercito israeliano annuncia che "uno dei comandanti della squadra d'élite Nukhba di Hamas che ha attaccato Israele il 7 ottobre è stato ucciso in un raid aereo a Beit Hanoun, nel nord di Gaza.